وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن قادة بالجيش الإسرائيلي قولهم: "نستعد لسيناريوهات عدة للتعامل مع السفينة حنظلة وفق التوجيهات السياسية".

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن السفينة "حنظلة" وصلت إلى المنطقة التي سيطر فيها الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي على السفينة "مادلين".

وقال مراسل هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل لن تسمح بوصول السفينة "حنظلة" إلى قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة، إن السفينة "حنظلة" الآن على بعد 170 كيلو مترًا عن غزة.

ويوم 13 يوليو الجاري، انطلقت سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية من ميناء سيراكوزي في إيطاليا، ضمن مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

وأرسل تحالف أسطول الحرية سفينة جديدة إلى غزة على الرغم من الهجوم الذي تعرضت له سفينة "مادلين" التابعة له من قِبل قوات الاحتلال في يونيو الماضي.