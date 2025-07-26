سفيرة إسرائيل بلندن: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية سيكون بالغ الخطورة

وكالات

قالت سفيرة إسرائيل بلندن، تسيبي هوتوفلي، إن "اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية سيكون بالغ الخطورة لا على إسرائيل فقط بل على الغرب بأسره".

واعتبرت هوتوفلي، أن المقترحات الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين بأنها "ليست أقل من مكافأة للإرهاب"، وفقًا لما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية.

وأضافت أن الاعتراف سيكون أيضًا "انحرافًا كبيرًا عن سياسة الإدارة الأمريكية "، مما قد يؤدي إلى حدوث صدع مدمر مع البيت الأبيض، بحسب قولها.

وهناك خلاف بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزارة الخارجية بشأن اتخاذ قرار للاعتراف بدولة فلسطين، وفقًا لما أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن مسؤولين بريطانيين.

وقال المسؤولون للصحيفة البريطانية، إن تردد ستارمر في الاعتراف بدولة فلسطين دافعه خوفه من اتهامات بمعاداة السامية في حزبه.

وفي وقتٍ سابق، وقّع أكثر من 100 نائب بريطاني، يمثلون عدة أحزاب، رسالةً مشتركةً تطالب رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال النواب في الرسالة: "سيكون للاعتراف البريطاني بفلسطين تأثيرٌ بالغٌ نظرًا لدورها كصاحبة وعد بلفور والقوة المُنتَدِبة سابقًا على فلسطين" التاريخية، وفقًا شبكة "بي بي سي".

وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.