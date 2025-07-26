شيخ بارز في السويداء: الهجري ألحق العار بأبناء الطائفة الدرزية بسوريا

دمشق - (د ب أ)

حمل الشيخ عمر النعيمي، أحد شيوخ ووجهاء محافظة السويداء، اليوم السبت، شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري مسؤولية ما حدث في محافظة السويداء.

وقال الشيخ عمر النعيمي، الذي عمل ضمن لجنة الوساطة ما بين شيوخ القبائل والعشائر السورية وشيوخ عقل ووجهاء محافظة السويداء للتوصل إلى اتفاقات أعلنت عنها الحكومة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "خلال تواصلي مع أحد وجهاء محافظة السويداء البارزين قال لي بالحرف وطلب ذكر اسمه ولكني أخشى عليه من جماعة الهجري إن الشيخ الهجري ألحق بأبناء طائفة الموحدين الدروز عاراً تحت اسم الخيانة والعمالة لقد كنا على مدى مئات السنين جزءا أساسيا من الشعب السوري ولكن كيف لنا أن نعيش ضمن مجتمع أصبح دماء أبنائه على أيدي من كان ضمن قوات عسكرية تتبع للشيخ الهجري)".

وأضاف الشيخ النعيمي "لقد اختطف الشيخ الهجري القرار من أبناء الطائفة الدرزية وانفرد بالقرار بدعم إسرائيلي واضح وجرى تهميش شيوخ العقل وأبرزهم الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف الجربوع وهم مرجعيات أساسية في المحافظة وغير راضين ما وصلت إليه الأمور، لقد أدخل الهجري الطائفة الدرزية في لعبة السياسات الدولية والتي تنهي باتفاقات بين الدول وسوف تضحي به إسرائيل عندما تحقق مصالحها".

وسقط آلاف القتلى والجرحى خلال الصراع الذي انطلق في الثالث عشر من الشهر الجاري بين أبناء محافظة السويداء والقوات الحكومية وقوات العشائر.