كاتس: نتعاون لإيصال مساعدات عاجلة للدروز في السويداء

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إنه زار منزل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف للتعبير عن دعمه الكامل.

وأشار كاتس، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعاون لإيصال مساعدات عاجلة للدروز الذين يمرون بحالة طوارئ، لافتا إلى أنه التقى بالعشرات من جنود وضباط الاحتياط الدروز الذين يجمعون المعلومات حول ما يجري في السويداء ومحيطها.

وأكد كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل حماية الدروز في سوريا، مضيفا "ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل وسنواصل العمل لحماية إخوانهم الدروز في سوريا".