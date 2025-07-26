وكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، بأنه لا دليل على أن حركة حماس سرقت مساعدات الأمم المتحدة.

واعترف المسؤولون الإسرائيليون، أن نظام الأمم المتحدة لتسليم المساعدات الذي قوضته إسرائيل كان فعالًا إلى حد بعيد في توفير الغذاء لسكان غزة اليائسين والجوعى، مشيرين إلى أن "عمليات الأمم المتحدة للإغاثة كانت موثوقة وأقل عرضة لتدخل حماس".

وتتزايد الدعوات الدولية لإغاثة المجوعين في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية.

والأربعاء الماضي، حذّرت أكثر من 100 منظمة إنسانية غير حكومية، بينها "أطباء بلا حدود" و "العفو الدولية"، من خطر تفشّي "مجاعة جماعية" في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 21 شهرًا.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال".