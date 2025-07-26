مقتل وإصابة 28 شخصا في هجوم على مبنى القضاء بإيران

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" مقتل ستة أشخاص وإصابة 22 آخرين، جراء هجوم مسلح استهدف مبنى القضاء في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، صباح اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، أن معظم الضحايا من المدنيين، وبينهم امرأة وطفل، مشيرة إلى أن حالة عدد من الجرحى حرجة.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضًا عن مقتل ثلاثة من المهاجمين، أحدهم كان يرتدي سترة ناسفة.

وكان مسلحون مجهولون قد شنّوا هجومًا صباح السبت على مبنى القضاء في زاهدان، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المواطنين، وفقًا للبيانات الأولية التي أصدرتها السلطات الإيرانية.