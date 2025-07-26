البحرية التايلاندية تنضم إلى الجيش في الصراع ضد كمبوديا

بانكوك- (د ب أ)

ذكرت تايلاند أن قواتها البحرية انضمت إلى الجيش في صد الهجمات الكمبودية على مناطق جديدة في منطقة الحدود المتنازع عليها بينهما، فيما ارتفعت حصيلة القتلى جراء الصراع المتصاعد إلى 30 شخصا على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع التايلاندية في بيان إن العمليات البحرية التي جرت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت جاءت في أعقاب توغل القوات الكمبودية في ثلاث نقاط مختلفة في إقليم ترات شرق تايلاند، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن العملية المضادة التي نفذتها قوات البحرية نجحت في صد جنود كمبوديين بعد تعديهم على الأراضي التايلاندية".

وأكدت الوزارة أن" تايلاند تقف بثبات للدفاع عن سيادتها".وتابعت الوزارة "لن يتم التسامح مع العدوان".

وفي المقابل اتهمت كمبوديا القوات التايلاندية بتوسيع هجومها في عمق أراضيها ضد أهداف غير عسكرية، بما في ذلك مدارس ومعابد ومناطق سكنية. وأطلقت القوات التايلاندية قذائف مدفعية ثقيلة على العديد من المناطق الكمبودية خارج منطقة الصراع، حسب صحيفة خمير تايمز، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع مالي سوتشياتا.