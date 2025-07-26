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الإفراج عن جورج عبد الله من فرنسا بعد قضاء 41 عاماً في السجن.. فمن هو؟

12:05 م السبت 26 يوليه 2025

جورج عبد الله

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بي بي سي
أفرجت فرنسا الجمعة، عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، الذي أدين "بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَّيْن أمريكي وإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي"، بعدما أمضى 41 عاماً في السجون، واستقل طائرة متجهة إلى بيروت.

وكانت قد أصدرت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني "في 25 يوليو/ تموز"، شرط أن يغادر فرنسا وألّا يعود إليها.

وحُكم على عبد الله، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في مقتل الملحق العسكري الأمريكي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982.

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جورج عبد الله فرنسا الناشط اللبناني
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