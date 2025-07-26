إصابات في هجمات روسية جديدة على مدينة خاركيف الأوكرانية

كييف- (د ب أ)

أصيب العديد من الأشخاص في هجمات روسية جديدة بالمسيرات والصواريخ على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، بحسب ما أعلنه مسؤولون محليون في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأفاد عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، بسقوط إصابات عبر تطبيق تليجرام لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وقبل ساعات، كان قد أعلن عن أضرار لحقت بمبان سكنية ومستودعات ومركبات.

وواجهت المدينة، التي تقع على بعد 25 كيلومترا فقط من الحدود الروسية، قصفا متكررا في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن إصابة العشرات.

وفي غضون ذلك، في منطقة دنيبروبيتروفسك الجنوبية الشرقية، اندلع حريق في مدينة كاميانكي بعد ضربة صاروخية روسية خلال الليل، ووفقا للحاكم العسكري الإقليمي سيرهي ليساك. كما أشارت تقارير إعلامية إلى انفجارات في مدينة دنيبرو، على الرغم من عدم وجود تفاصيل فورية عن الضحايا أو الأضرار.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي الشامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.