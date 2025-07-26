ترامب وفون دير لاين يلتقيان قبل أيام من موعد فرض الرسوم الجمركية

بروكسل- (د ب أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ستلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد الأحد في اسكتلندا، وذلك في منشور لها يوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن اقتراب موعد فرض الرسوم الجمركية.

وأكد ترامب الاجتماع بعد وصوله إلى اسكتلندا في بداية رحلته. وقال: "سنرى ما إذا كنا سنبرم صفقة، أورسولا ستكون هنا، امرأة تحظى بتقدير كبير. لذلك نتطلع إلى ذلك. سيكون ذلك جيدا".

وكرر أنه يرى الفرص 50-50، مرددا تعليقات سابقة. "نحن نجتمع مع الاتحاد الأوروبي، وهذا سيكون، في الواقع، أكبر صفقة على الإطلاق، إذا تم التوصل إليها".

ويأتي هذا اللقاء قبل أيام فقط من الموعد النهائي المحدد في أول أغسطس المقبل، الذي هدد فيه ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بـ"الاختلالات التجارية".

وحاول التكتل منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب هذه الزيادات الجمركية.

وقالت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي"إكس" إنها أجرت يوم الجمعة ، "مكالمة جيدة" مع ترامب، قبل أن يتفقا على الاجتماع يوم الأحد "لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها".

ورغم السعي لحل تفاوضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، على مقترح المفوضية بفرض رسوم جمركية محتملة على بضائع بقيمة تجارية إجمالية تبلغ 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ترامب يرى "فرصة 50-50" لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق، وصف ترامب فرص التوصل إلى اتفاق بحوالي 50%.

وقال للصحفيين قبل سفره لقضاء مدة خمسة أيام في اسكتلندا: "أقول إن لدينا فرصة 50-50، ربما أقل من ذلك، لكن فرصة 50-50 لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي".

وبعد لحظات، أضاف: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة جيدة جدا لإبرام صفقة".

وأشار ترامب يوم الأربعاء إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية التي هدد بها على واردات المنتجات الأوروبية- إذا فتح الاتحاد الأوروبي سوقه أكثر أمام الولايات المتحدة.

وألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن اتفاقا في النزاع التجاري قد يكون وشيكا.

وتوصل ترامب مؤخرا إلى اتفاق مع اليابان بشأن رسوم جمركية بنسبة 15% - وهو أقل بكثير مما كان مخططا له في الأصل.

كما تتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع، يهدف إلى منع دخول رسوم ترامب المعلنة سابقا بنسبة 30% حيز التنفيذ في أول أغسطس.

وتأتي رسوم ترامب الجمركية ردا على اختلالات تجارية مزعومة، وكذلك محاولة للضغط على الشركات المصنعة لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الرسوم الجمركية غير مبررة وتشكك في توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وتضغط العديد من العواصم، بما في ذلك برلين، من أجل التوصل إلى حل وسط مع واشنطن لتجنب تصعيد النزاع وتجنب رسوم جمركية أعلى.







