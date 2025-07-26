القضاء الأمريكى يوقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة

بوسطن- (أ ب)

أوقف قاض اتحادي ، يوم الجمعة، محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء منع الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين المتواجدين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، وذلك بإصدار ثالث حكم قضائي يمنع تنفيذ هذا القرار على مستوى البلاد منذ صدور قرار مهم عن المحكمة العليا في يونيو.

وقضى القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية ليو سوروكين، منضما إلى محكمة جزئية أخرى بالإضافة إلى هيئة قضائية استئنافية، بأن الأمر القضائي على مستوى البلاد الذي صدر لصالح أكثر من عشر ولايات أمريكية يظل ساريا بموجب استثناء من قرار المحكمة العليا، الذي كان قد قيد سلطة القضاة في المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد.

ودفعت الولايات بأن أمر ترامب بشأن المواطنة بالولادة غير دستوري بشكل صارخ ويهدد ملايين الدولارات لخدمات التأمين الصحي التي تعتمد على وضع المواطنة. ومن المتوقع أن تعود القضية بسرعة إلى أعلى محكمة في البلاد.

ودفع محامو الحكومة بأن سوروكين يجب أن يضيق نطاق حكمه السابق الذي أصدر أمرا قضائيا أوليا، بدعوى أنه يجب "تكييفه مع الأضرار المالية المزعومة للولايات".

وأقر سوروكين بأن أمره لن يكون الكلمة الأخيرة بشأن المواطنة بالولادة. وكتب سوروكين أن ترامب وإدارته "يحق لهما متابعة تفسيرهما للتعديل الرابع عشر، ولا شك أن المحكمة العليا ستحسم المسألة في نهاية المطاف". وأضاف: "لكن في غضون ذلك، ولأغراض هذه الدعوى القضائية في هذه المرحلة، فإن الأمر التنفيذي غير دستوري".

ولم تستأنف الإدارة حتى الآن على أي من الأحكام القضائية الأخيرة. وستظل جهود ترامب لحرمان الأطفال المولودين لآباء يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت من المواطنة محظورة ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك.