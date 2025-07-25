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الحكومة الأمريكية: لا أدلة على سرقة حماس للمساعدات في غزة

09:20 م الجمعة 25 يوليو 2025

دخول المساعدات إلى غزة

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القاهرة - مصراوي

أظهرت مراجعة داخلية أجرتها الحكومة الأمريكية، أنه لا توجد أدلة على وجود سرقة ممنهجة للمساعدات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة في قطاع غزة من قبل حركة حماس، وهو ما يتناقض مع مزاعم سابقة أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي استُخدمت لتبرير دعم منظمة خاصة مثيرة للجدل تولّت توزيع تلك المساعدات داخل القطاع.

ووفقًا لما كشفته شبكة CNN، فقد أجرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تحليلاً لـ156 حادثة أُبلغ عنها بين أكتوبر 2023 ومايو 2025، تتعلق بالهدر أو الاحتيال أو إساءة استخدام المساعدات، من قِبل منظمات شريكة على الأرض.

وأشار عرض تقديمي اطلعت عليه سي إن إن، وأوردته أيضًا وكالة رويترز، إلى أن المراجعة "لم تجد أي ارتباط" بين تلك الحوادث وبين كيانات خاضعة لعقوبات أمريكية.

وقال مصدر مطّلع على التقرير لـCNN: " لم يتم العثور على أي مؤشرات لوجود خسائر منهجية ناتجة عن تدخل حماس أو سرقتها أو تحويلها للمساعدات".

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