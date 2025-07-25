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منصة لإبادة إسرائيل.. أمريكا تهاجم خطة فرنسا للاعتراف بفلسطين

06:27 م الجمعة 25 يوليه 2025

تامي بروس

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القاهرة- مصراوي

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، خطة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية بأنها "تطور سخيف ومهين"، وزعمت أن هذه الخطوة "تجعل من الصعب تحقيق وقف لإطلاق النار" في غزة.

وادعت بروس أيضًا أن إقامة دولة فلسطينية "ستكون منصة لإبادة إسرائيل".

وقد أعرب مسؤولون من إدارة ترامب ومسؤولون إسرائيليون عن احتجاج شديد على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن حل الدولتين هو "الطريقة الوحيدة لتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين"، ويجب "تحقيقه في أسرع وقت ممكن".

وكانت إدارات أمريكية سابقة قد دعمت مبدأ حل الدولتين.

وفي مقابلة على شبكة CNN، قالت بروس إن الاعتراف بدولة فلسطينية يبعث برسالة إلى العالم مفادها: "كونوا همجًا".

وأضافت: "بإمكان العالم المتحضر إيقاف هذا، وليس من خلال مكافأة حماس، فهذا النوع من التصرفات يعني: إذا اتخذتم هذا الفعل، سنكافئكم".

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