القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يكون له أي تأثير على الصراع، واصفًا الخطوة بأنها بلا جدوى.

وقال ترامب لـCNN عن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "انظر، هو رجل من نوع مختلف. إنه لا بأس به، ويلعب ضمن الفريق إلى حد ما. إليك الخبر الجيد: ما يقوله لا يهم".

وأضاف ترامب: "لن يُغير شيئًا"، مشيرًا إلى أن القرار لن يكون له أي أثر فعلي.

وجاء إعلان ماكرون في وقت متأخر من الليل على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، مفاجئًا للكثيرين. وبذلك تصبح فرنسا أول عضو غربي في مجلس الأمن يعلن يعترف رسميا بفلسطين.