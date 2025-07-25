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مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار داخل جامعة نيو مكسيكو

06:04 م الجمعة 25 يوليه 2025

إطلاق نار داخل جامعة نيو مكسيكو أرشيفية

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(أ ب)

لقي شخص حتفه وأصيب آخر جراء إطلاق نار صباح اليوم الجمعة، في جامعة نيو مكسيكو في ألباكركي، حيث أشارت السلطات إلى أن المشتبه به ما زال فارا. وأغلقت السلطات الحرم الجامعي وطلبت من الطلاب اللجوء إلى أماكن آمنة داخله.

وذكرت الجامعة، في بيان أنه تم إطلاق الأعيرة النارية في مهجع "كاساس ديل ريو". وأضافت أن إصابات الجريح لا تهدد حياته.

وأشارت الجامعة، إلى أن "عدة وكالات إنفاذ قانون في موقع الحادث وتجري تحقيقات".

ويدرس بالجامعة التي تقع بوسط ألباكركي حوالي 23 ألف طالب خلال العام الدراسي.

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