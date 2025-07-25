(أ ب)

وصل الناشط اللبناني جورج عبد الله المؤيد للفلسطينيين إلى لبنان، بعد اعتقاله أكثر من أربعين عاما في فرنسا.

وقضى جورج إبراهيم عبد الله (74 عاما) عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في قتل دبلوماسيين اثنين، أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، في باريس عام 1982.

وقضت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي، بإطلاق سراح عبد الله، الذي كان مسجونا في فرنسا منذ اعتقاله عام 1984، بشرط أن يغادر البلاد ولا يعود إليها أبدا.

وتم الحكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة في عام 1987، لتورطه في اغتيال اللفتنانت كولونيل بالجيش الأمريكي تشارلز راي، الذي كان يعمل ملحقا عسكريا مساعدا في باريس، والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف.

وأصبح الناشط اللبناني مؤهلا للإفراج المشروط في عام 1999، بيد أن الطلبات المتعددة التي قدمها منذ ذلك الحين قوبلت بالرفض.

وفي لبنان، اعتبر الكثيرون عبد الله سجينا سياسيا.

وعلى الرغم من عدم تنظيم أي حدث رسمي بمناسبة عودته، تجمع حشد من المؤيدين، من بينهم عدد من أعضاء البرلمان، خارج مطار بيروت في انتظاره.

وقرع بعضهم الطبول ورفعوا أعلاما للحزب الشيوعي الفلسطيني واللبناني ولافتة كتب عليها: "جورج عبد الله حر — مناضل لبناني وفلسطيني ودولي من أجل الحرية على طريق تحرير فلسطين".

ودعا عبدالله في تصريح له من مطار بيروت "إلى الالتفاف حول المقاومة" معتبراً أن "المقاومة قوية بفعل شهدائها. قادتها شهداء إذاً هي قوية وهي تكون ضعيفة عندما يكون قادتها خونة".

وشدّد على أن "المقاومة يجب أن تستمر".

وأضاف "أنحني أمام شهداء المقاومة وهم القاعدة الأساسية لأي فكر تحرري. وإنني مقتنع أن المقاومة مسمّرة في هذه الأرض ولا يمكن اقتلاعها وطالما هناك مقاومة هناك عودة للوطن".

ومن المقرر أن يتوجّه جورج عبدالله إلى مسقط رأسه في بلدة القبيات في شمال لبنان.

وجورج عبدالله هو قائد سابق ومؤسس تنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، المعادية لإسرائيل التي ظهرت خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وعمل مع الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.