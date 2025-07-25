ترامب: حماس لا تريد اتفاقًا.. ويجب القضاء عليها

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة "حماس" لا ترغب في التوصل إلى اتفاق، متهماً إياها بعرقلة أي جهود للتسوية، ومؤكداً على ضرورة "القضاء عليها".

وفي تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، أشار ترامب إلى أن "حماس لا تريد حقاً التوصل إلى اتفاق"، مضيفاً: "أعتقد أن حماس ستتم ملاحقتها".

وأوضح أن واشنطن "انسحبت من مفاوضات غزة، وهذا أمر مؤسف"، محمّلاً الحركة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات بقوله: "حماس لم تهتم بإبرام أي صفقة، ولا بد من القضاء عليها".

وأوضح ترامب أن الحركة تعلم ما سيحدث بعد استعادة جميع الأسرى، ولهذا فهي "لا تريد التوصل إلى اتفاق"، وتابع: "أعتقد أنها تريد أن تموت، وسيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس".

وفيما يتعلق بملف الأسرى، أشار إلى أن بلاده "ساهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة"، معتبراً أن "عملية إطلاق من تبقى منهم ستكون أصعب"، لأن "حماس تعرف أنها لن تكون لديها أوراق للمساومة".

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدّث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مضيفاً: "لكنني لن أخوض في التفاصيل".

كما قلّل ترامب من أهمية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلاً: "ما أعلنه ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا ثقل له، وكلماته لا وزن لها".