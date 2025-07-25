اسطنبول- (أ ب)

اندلعت حرائق الغابات على ساحل البحر المتوسط التركي اليوم الجمعة، فيما أعلنت الحكومة أن اثنتين من المحافظات الغربية منطقتي كوارث.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية ألسنة اللهب والدخان وهي تتصاعد في السماء بالقرب من المباني السكنية الشاهقة الارتفاع في أنطاليا حيث يتوافد الزوار المحليون والأجانب خلال أشهر الصيف.

وأفادت وكالة أنباء دي.إتش.أيه. الخاصة بأن المنازل قد أخليت في وسط المدينة وفي مقاطعة أكسو، في حين تقدمت النيران. وكافح رجال الإطفاء لإخماد الحرائق قبل توسيع الرياح العاتية نطاق الحرائق، التي أغلقت طريقا ساحليا رئيسيا.

وعلى طول الساحل، كانت المنازل في مانافجات مهددة أيضا.

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، اليوم الجمعة، إنه جرى إعلان محافظتي إزمير وبيلجيك "مناطق كوارث تؤثر على الحياة العامة" وهو إعلان أقل بدرجة من أخطر مستوى من الطوارئ.

وأضاف يرليكايا أنه بين 27 يونيو و24 يوليو، جرى إجلاء السكان من 120 ضاحية عبر البلاد وأن أكثر من 12 ألف عامل تحت قيادة وزارة الداخلية مثل الشرطة ورجال الإنقاذ، كافحوا الحرائق.

وشهدت تركيا اندلاع حرائق غابات على نطاق واسع منذ أواخر يونيو.

ولقي 13 شخصا حتفهم، منهم 10 من رجال الإطفاء قضوا أمس الخميس، في حريق اندلع في إسكيشهر بغرب تركيا.