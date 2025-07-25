وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى واشنطن

إسلام آباد- (د ب أ)

وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن في زيارة تستغرق ثمانية أيام ، يلتقي خلالها بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وكان في استقبال إسحاق دار سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ ومسؤولين كبار بالسفارة، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الجمعة.

وسوف يبحث دار خلال لقائه روبيو جوانب مهمة من العلاقات الباكستانية الأمريكية واستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيز بشكل خاص على تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

يأتي الاجتماع بعد أسابيع فقط من ترشيح باكستان بشكل رسمي للرئيس دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام. وتم إرسال الطلب إلى لجنة نوبل في النرويج، بتوقيع دار بنفسه، اعترافا بـ"دور استثنائي" لترامب في استعادة الهدوء في جنوب آسيا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة توسطت في وقف لإطلاق النار بين باكستان والهند بعدما تبادلت الدولتان المسلحتان نوويا الهجمات بعد مقتل 26 سائحا هنديا في شهر أبريل الماضي في هجوم شنه مسلحون في الشطر الهندي من كشمير.

وكانت الهند قد اتهمت باكستان بدعم المسلحين الذين نفذوا الهجوم ولكن إسلام آباد نفت أي دور لها في الهجوم على السياح وطالبت بتحقيقات مستقلة.