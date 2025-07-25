ستارمر يعتزم إجراء محادثات طارئة حول غزة مع فرنسا وألمانيا

لندن- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيعقد محادثات طارئة مع فرنسا وألمانيا حول غزة، حيث أدان "المعاناة والجوع" هناك ووصفهما بأنهما "لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما".

وقال ستارمر إن الوضع كان "خطيرا" لبعض الوقت، لكنه "وصل إلى مستويات جديدة من التدهور"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية .

يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه جماعات الإغاثة من المجاعة في قطاع غزة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستقطع محادثات وقف إطلاق النار.

ويواجه ستارمر أيضا ضغوطا متزايدة للوفاء بوعد حزب العمال بالاعتراف بفلسطين كدولة.

وقال ستارمر: "إن المعاناة والجوع المستشريين في غزة لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما".وأضاف "بينما كان الوضع خطيرا لبعض الوقت، فقد وصل إلى مستويات جديدة من التدهور ويستمر في التفاقم. نحن نشهد كارثة إنسانية".

وتابع "سأجري مكالمة طارئة مع شركاء إي 3 غدا، حيث سنناقش ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف القتل وتوفير الطعام الذي يحتاجونه بشدة، بينما تتكاتف جميع الخطوات اللازمة لبناء سلام دائم".

وقال "نتفق جميعا على الحاجة الملحة لإسرائيل لتغيير مسارها والسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة دون تأخير".

وقال إنه "من الصعب رؤية مستقبل مشرق في مثل هذه الأوقات المظلمة" لكنه دعا جميع الأطراف مرة أخرى إلى الانخراط "بحسن نية وبسرعة" في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وأضاف: "نحن ندعم بقوة جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتأمين ذلك".

ولم تسفر أسابيع من المحادثات في قطر في محاولة لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس عن أي اختراقات كبيرة.