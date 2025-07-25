إيران والقوى الأوروبية تستأنفان المحادثات النووية في إسطنبول

إسطنبول- (د ب أ)

من المتوقع أن تستأنف إيران ودول المجموعة الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة) المحادثات النووية اليوم الجمعة في إسطنبول، حسبما أفاد مسؤولون إيرانيون.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع، المقرر صباحا في القنصلية الإيرانية، على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وتعد هذه أول مفاوضات منذ وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران. ويهدف الدبلوماسيون الأوروبيون إلى تكثيف الضغط على طهران لإعادة الانخراط في محادثات نووية جادة.

وقال أحد الدبلوماسيين: "الوقت ينفد"، محذرا من أنه بدون إحراز تقدم، قد تطلق دول المجموعة الأوروبية الثلاث "آلية إعادة فرض العقوبات" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا لعام 2015 معطل إلى حد كبير، إلا أنه ينتهي رسميا في منتصف أكتوبر المقبل.

وتشمل المطالب الأوروبية الرئيسية تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وتوضيح مصير 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

وأجرت إيران في الآونة الأخيرة محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة على مدار شهرين وتصر على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية. وتسعى طهران للحصول على تخفيف من العقوبات الدولية التي شلت اقتصادها.