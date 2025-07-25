الرئيس الألماني السابق يصف تصرفات إسرائيل بـ "غير المسؤولة"

برلين- (د ب أ)

انتقد الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا إياها بأنها "غير متناسبة" و"غير مسؤولة".

وقال جاوك لإذاعة زد دي إف الألمانية العامة يوم الخميس : "يتم إلحاق الكثير من المعاناة بالكثير من الأبرياء لمعاقبة المذنبين".

وأضاف: "إنه أمر غير مسؤول لأنه ليس متناسبا".

وصرح جاوك، الذي شغل منصب رئيس الدولة الألمانية من عام 2012 إلى 2017، بأنه شعر دائما بارتباط شخصي وإعجاب بإسرائيل "لن يغادر قلبه أبدا".

وهذا ما جعله، كما أضاف، يشعر بالصدمة أكثر فأكثر من تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وما أسماه "شركائه المروعين حقا في الائتلاف" في حرب غزة.

وقال جاوك إن إسرائيل كان لها كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضاف: "ما زلت أعتقد أن ألمانيا يجب أن تكون آخر دولة تتخلى عن تضامنها مع إسرائيل. لكن هذا لا يعني أنه يجب أن نبقى صامتين بشأن كل شيء".

ووصف جاوك انتقاده بأنه صعب ومؤلم، قائلا:"يجب أن أجبر نفسي على قوله"، مضيفا: "أقول هذا والدموع تكاد تملأ عيني".