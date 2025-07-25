وزير خارجية سوريا يلتقي وزيرا إسرائيليا في باريس برعاية أمريكية

دمشق- (د ب أ)

أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماعا في العاصمة الفرنسية باريس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، برعاية المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بهدف الحوار والتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن جنوبي سوريا، حسبما أفاد "تلفزيون سوريا" اليوم الجمعة.

وأكد باراك، أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في العاصمة الفرنسية باريس، مشيراً إلى نجاح هذه المحادثات.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال باراك "اجتمعت هذا المساء مع مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين في باريس"، مضيفاً أن "هدف الاجتماع هو الحوار ووقف التصعيد، وحققنا ذلك بالفعل".

وأكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا أن "جميع الأطراف أكدت التزامها بمواصلة هذه الجهود".

وفي حين لم يحدد باراك هوية المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع معه، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الاجتماع ضم وزير الخارجية السوري، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، واستمر لأربع ساعات، تحت رعاية المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "هدف الاجتماع هو التوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن جنوبي سوريا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، ومنع حدوث أزمة مثل تلك التي حدثت الأسبوع الماضي".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة الإسرائيلية تأمل أن يؤدي الاجتماع في فرنسا، إلى جانب قضية الترتيبات الأمنية على الحدود، إلى "مزيد من الاستعداد السوري للمضي قدماً مع إسرائيل في الخطوات الدبلوماسية أيضاً".

ويعتبر هذا الاجتماع هو أرفع مشاركة رسمية منذ أكثر من 25 عاماً، عندما رعى الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، في العام 2000، اجتماعاً مع وزير خارجية نظام الأسد، فاروق الشرع، ووزير الخارجية الإسرائيلي حينئذ، إيهود باراك، ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين.

واعتبر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن اجتماع باريس كان "بمنزلة خطوة أولى"، مؤكدين على "ضرورة اتخاذ تدابير لبناء الثقة من الجانبين من أجل المضي قدماً".

يشار إلى أنه من المقرر أيضاً أن يلتقي المبعوث الأمريكي إلى سوريا، صباح اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بحضور وزير الخارجية السوري، لمناقشة آخر التطورات في سوريا وفق مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.

كانت السويداء جنوب سوريا قد شهدت قتالا في الفترة من 13 إلى 19 من الشهر الجاري بين الدروز وفصائل محلية أودى بحيا ة المئات، قبل أن تتوصل الحكومة السورية إلى اتفاق بوقف إطلاق النار

ونص الاتفاق على دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة وحل جميع الفصائل وتسليم السلاح الثقيل ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

يشار إلى إن إسرائيل شنت هجمات بهدف حماية الدروز وسط أنباء عن توغل مقاتلي العشائر في السويداء.