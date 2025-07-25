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إسرائيل تهاجم قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

12:01 ص الجمعة 25 يوليو 2025

ياريف ليفين

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وكالات

وصف ياريف ليفين، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "وصمة عار" واعتبره "دعما للإرهاب".

وأضاف ليفين أن "الوقت قد حان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، واصفا ذلك بأنه "رد تاريخي عادل" على الخطوة الفرنسية.

وفيما سبق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن فرنسا سوف تعترف بفلسطين كدولة، وسط تصاعد الغضب العالمي بسبب السكان الذين يتضورون جوعا في غزة.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة إكس إنه سيضفي الصبغة الرسمية على القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، "الأمر العاجل اليوم هو أن تتوقف الحرب في غزة، وأن تتم حماية السكان المدنيين".

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ياريف ليفين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين فرنسا الحرب في غزة
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