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"تشويش وطائرات مسيرة".. تحالف الحرية يستغيث لإنقاذ السفينة حنظلة

11:29 م الخميس 24 يوليه 2025

سفينته حنظلة

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وكالات

أعلن تحالف أسطول الحرية عن فقدان الاتصال الكامل بطاقم سفينته "حنظلة"، التي كانت تبحر ضمن جهود لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد التحالف أن عدة طائرات مسيّرة تحوم بالقرب من السفينة، مما يثير مخاوف من احتمال اعتراضها أو مهاجمتها.

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح موقع السفينة أو الظروف التي أدت إلى فقدان الاتصال بها، وسط قلق كبير على سلامة الطاقم الموجود على متنها.

كانت "حنظلة" تشارك في مهمة إنسانية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة سكان غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات، وطالبت منظمات حقوقية وإغاثية المجتمع الدولي والجهات المعنية بالضغط على إسرائيل للسماح للسفينة بالعبور بأمان وضمان ممر آمن إلى غزة.

ودعا تحالف أسطول الحرية الجميع إلى التواصل مع ممثلي حكوماتهم ووسائل الإعلام المحلية للضغط من أجل حماية طاقم السفينة وتأمين سلامتهم، مؤكدين أن ذلك يشكل اختباراً لالتزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

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