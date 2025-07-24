"تشويش وطائرات مسيرة".. تحالف الحرية يستغيث لإنقاذ السفينة حنظلة

وكالات

أعلن تحالف أسطول الحرية عن فقدان الاتصال الكامل بطاقم سفينته "حنظلة"، التي كانت تبحر ضمن جهود لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد التحالف أن عدة طائرات مسيّرة تحوم بالقرب من السفينة، مما يثير مخاوف من احتمال اعتراضها أو مهاجمتها.

نحن بحاجة إليك للضغط من أجل سلامة طاقمنا قم بوسم وإرسال رسائل إلى ممثلي حكومتك ووسائل الإعلام المحلية للضغط على "إسرائيل" للسماح لسفينة “حنظلة” بالعبور وضمان ممر آمن إلى غزة#حنظلة #غزة pic.twitter.com/WDjjzAyMbc — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 24, 2025

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح موقع السفينة أو الظروف التي أدت إلى فقدان الاتصال بها، وسط قلق كبير على سلامة الطاقم الموجود على متنها.

كانت "حنظلة" تشارك في مهمة إنسانية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة سكان غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات، وطالبت منظمات حقوقية وإغاثية المجتمع الدولي والجهات المعنية بالضغط على إسرائيل للسماح للسفينة بالعبور بأمان وضمان ممر آمن إلى غزة.

هام وعاجل :



فقدنا الاتصال الكامل بطاقمنا على حنظلة بفعل التشويش، وهناك عدة طائرات مسيّرة تحوم بالقرب من السفينة، وهذا يعني أنه قد يكون قد تم اعتراضهم أو مهاجمتهم#حنظلة #غزة pic.twitter.com/m9MFulckJV — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 24, 2025

ودعا تحالف أسطول الحرية الجميع إلى التواصل مع ممثلي حكوماتهم ووسائل الإعلام المحلية للضغط من أجل حماية طاقم السفينة وتأمين سلامتهم، مؤكدين أن ذلك يشكل اختباراً لالتزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان والقانون الدولي.