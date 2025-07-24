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تحالف أسطول الحرية: فقدان الاتصال بسفينة "حنظلة"

11:11 م الخميس 24 يوليه 2025

سفينة حنظلة

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وكالات

أعلن تحالف أسطول الحرية فقدان الاتصال بسفينة "حنظلة"، التي أبحرت ضمن جهود لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي عن موقع السفينة أو ملابسات فقدان الاتصال، وسط مخاوف على سلامة من كانوا على متنها.

وكانت السفينة تشارك في مهمة إنسانية تهدف إلى لفت أنظار العالم إلى معاناة سكان غزة تحت الحصار الإسرائيلي.

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تحالف أسطول الحرية فقدان الاتصال بسفينة حنظلة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة سفينة حنظلة تشارك في مهمة إنسانية
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