وكالات

أعلن تحالف أسطول الحرية فقدان الاتصال بسفينة "حنظلة"، التي أبحرت ضمن جهود لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي عن موقع السفينة أو ملابسات فقدان الاتصال، وسط مخاوف على سلامة من كانوا على متنها.

وكانت السفينة تشارك في مهمة إنسانية تهدف إلى لفت أنظار العالم إلى معاناة سكان غزة تحت الحصار الإسرائيلي.