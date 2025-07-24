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رئيس وزراء السلطة الفلسطينية: حماس تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في غزة

11:03 م الخميس 24 يوليو 2025

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى

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وكالات

قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، إن حركة حماس "تبذل قصارى جهدها" لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن المشكلة "لا تزال في الجانب الإسرائيلي".

وفي مقابلة حصرية مع شبكة CNN، أوضح مصطفى أن مسؤولين من السلطة الفلسطينية أكدوا لحماس ضرورة إنهاء الحرب "من أجل شعبنا"، وشددوا على أهمية التعاون بين حماس وإسرائيل لتحقيق ذلك.

وأضاف: "نعتقد، بحسب ما نفهم، أنهم يبذلون كل ما في وسعهم، ويقدّمون المساعدة قدر استطاعتهم".

وأعرب مصطفى عن غضبه حيال أزمة الجوع الحادة في غزة والنقص الشديد في المساعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

ودعا إلى فتح المعابر الحدودية بشكل فوري للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، قائلاً: "هناك الكثير من المساعدات في انتظار الدخول عند البوابات، لكن هذه البوابات مغلقة من قِبل الحكومة الإسرائيلية".

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد صرّح مؤخرًا بأن الفلسطينيين في غزة يواجهون "مجاعة جماعية" من صنع الإنسان، بسبب الحصار المفروض على المساعدات.

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