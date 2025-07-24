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أمريكا تطالب بفتح تحقيق عاجل بعد مقتل أحد مواطنيها في سوريا

10:38 م الخميس 24 يوليه 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، أن الوزارة دعت إلى إجراء تحقيق فوري في وفاة مواطن أمريكي في سوريا في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن الوزارة أجرت مناقشات مباشرة مع الحكومة السورية حول هذه القضية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن المواطن الأمريكي حسام سرايا توفي الأسبوع الماضي، في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وقالت إنها تُقدم مساعدة قنصلية لعائلته.

وذكرت وسائل إعلام عدة بينها أمريكية أن الأمريكي القتيل كان واحداً من الذين أعدموا وتم توثيق العملية في مقطع فيديو ظهر فيه عدد من المسلحين يطلقون النار على مجموعة من المدنيين عندما اقتحمت القوات السورية مدينة السويداء.

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