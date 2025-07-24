مدير مجمع الشفاء: الطواقم الطبية لا تجد كسرة خبز

وكالات

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، إن الطواقم الطبية تعمل دون توقف رغم الإرهاق الشديد، مؤكدا أنها "لا تجد حتى كسرة خبز" تسد بها رمقها في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية واستمرار العدوان.

وأفادت وزارة الصحة، في وقت سابق، بأن إسرائيل استهدفت بشكل مباشر المستشفيات ومراكز الإغاثة، حيث لم يتبقَّ من أصل 38 مستشفى في غزة سوى 16 تعمل جزئيا، 5 منها حكومية و11 خاصة.

هذا، فيما يعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، في ظل تراجع المساعدات وغياب الاستجابة الدولية الفعّالة.