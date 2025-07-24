مقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا

بانكوك- (أ ب)

اشتبك جنود تايلانديون وكمبوديون في عدة مناطق على طول الحدود بين البلدين، اليوم الخميس، في تصعيد كبير للنزاع بينهما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين.

وتبادلت القوات من الجانبين إطلاق نيران الأسلحة الخفيفة والمدفعية والصواريخ، فيما شنت تايلاند أيضا غارات جوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونجسيري، إن القتال اندلع في ست مناطق على الأقل على طول الحدود.

وكان انفجار لغم على الحدود أمس الأربعاء قد أشعل الاشتباكات وأسفر عن إصابة خمسة جنود تايلانديين، ودفع بانكوك إلى سحب سفيرها من كمبوديا وطرد السفير الكمبودي.

وشكل القتال مثالا نادرا على صراع عسكري مفتوح بين دولتين عضوين في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

لكن ليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، إذ سبق لتايلاند أن دخلت في صدامات مع كمبوديا بسبب الحدود، وخاضت مناوشات متقطعة مع جارتها الغربية ميانمار.