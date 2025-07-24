"أسطول سيلفي".. أمريكا تهاجم سفينة المساعدات المتجهة إلى غزة

القاهرة- مصراوي

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية سفينة المساعدات المتجهة إلى غزة وعلى متنها نشطاء، من بينهم مواطنون أمريكيون، بأنها "أسطول سيلفي" واعتبرتها حيلة دعائية.

وقال متحدث باسم الوزارة: "ينبغي لهذا ’الأسطول السيلفي‘ أن ينهي هذه الحيل"، مضيفًا: "القصة الحقيقية هي هؤلاء الأشخاص الجادون الذين يخاطرون بحياتهم لإيصال الغذاء والمساعدات إلى سكان غزة" وتابع: "هم لا يفعلون ذلك للفت الانتباه، بل لأنهم يؤمنون أن ذلك هو الصواب".

وأكد المتحدث أن الوزارة "لا تضع أي أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين"، مشيرًا إلى أن على من يريد معلومات إضافية التواصل مع الحكومة الإسرائيلية.

وتضم سفينة المساعدات "هندالة" 21 ناشطًا، بينهم سبعة مواطنين أمريكيين وإسرائيلي-أمريكي واحد. وقد انطلقت من مدينة غاليبولي الإيطالية يوم الأحد بهدف كسر "الحصار الإسرائيلي غير القانوني"، بحسب ما قالت "ائتلاف أسطول الحرية" في بيان.

وذكر الائتلاف، الذي يشن حملة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، يوم الإثنين أن سفينة المساعدات "هندالة" تحمل "أكبر كمية ممكنة من حليب الأطفال، والطعام، والدواء". وقد أُطلق اسم "هندالة" على السفينة نسبةً إلى شخصية اللاجئ الفلسطيني الصغير التي ابتكرها الرسام الكاريكاتيري ناجي العلي.