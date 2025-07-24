اليمن في ظل الحرب وحالة اللا سلم واللا حرب: دولة بلا اقتصاد

عدن- وكالات

كشف الخبير السياسي اليمني عبدالستار الشميري، عن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني حاليًا والتي أصبحت تُشكل كارثة حقيقية تحيط بهم، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني مع كل صباح يصطدم بحقيقة واحدة أنه لم تعد الدولة موجودة، ولم يعد الاقتصاد اقتصادًا، بل ساحة مفتوحة للنهب وتقاسم ما تبقى من فتات بين أمراء الحرب، وتجار العملة، وأدعياء الوطنية.

وأضاف "الشميري" أنه في غضون سنوات، تحوّل الريال اليمني إلى ورقة بلا قيمة، وتهاوى أمام العملات الأجنبية، حتى بلغ سعر الدولار الواحد في بعض المناطق أكثر من 2800 ريال، ولم يعد الموظف قادرًا على شراء كيس دقيق، ولا العامل اليومي قادرًا على تأمين وقود للمواصلات.

وأوضح الخبير السياسي أن الطبقة المتوسطة، اختفت وابتلع الفقر من تبقّى، أما المؤسسات الرسمية، فتفرّغت لطباعة العملة وضخّها في سوق بلا سقف، دون غطاء حقيقي، ودون خطة أو رقابة، وكأنها تسعى عمدًا إلى تجويع الشعب وخنقهم بالركود والغلاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية.

وأشار إلى أنه في مناطق سيطرة الحوثيين، تحوّل الاقتصاد إلى أداة للابتزاز السياسي، حيث تصادر الجماعة إيرادات بالمليارات من الموانئ والضرائب والجبايات، دون أن تدفع منها فلسًا واحدًا للموظفين أو للخدمات، بل عمدت إلى تجريم استخدام العملة المطبوعة في عدن، ما أدى إلى تقسيم السوق الوطنية إلى سوقين، وفوضى في التداول، وانعدام ثقة بأي إجراء رسمي.

وتابع: "القيود الحوثية على التحويلات والمضاربة في السوق السوداء والسيطرة على شبكات الاستيراد، جعلت الشمال يعيش حالة من الخنق الاقتصادي الموجّه"، حيث يبقى المواطن تحت الحاجة الدائمة، فيما تستثمر الجماعة في الفقر لتثبيت سلطتها. إنها سلطة تتغذى على معاناة الناس، وتفرض اقتصاد الحرب كأسلوب حياة.

ونوه إلى أنه في الجنوب، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا، فعلى الرغم من أن الحكومة المعترف بها دوليًا تتخذ من عدن مقرًا مؤقتًا، إلا أن الواقع يكشف غيابًا فعليًا لأي إدارة اقتصادية رشيدة، تعجز السلطة عن ضبط السوق أو فرض رقابة على تداول العملات، بينما تتفاقم معاناة المواطنين مع كل ارتفاع في الأسعار، وانقطاع الكهرباء، وطوابير الانتظار أمام محطات الوقود.

وأشار إلى انه في حضرموت، كبرى محافظات البلاد ومصدر الثروة النفطية، تحوّلت المحافظة إلى ساحة مفتوحة لصراع النفوذ على الثروة، ورغم وفرة مواردها، يعاني السكان من التهميش والحرمان، ويدفعون ثمن تحكم أطراف محلية بمقدراتها الحيوية، حيث يتحدث الأهالي عن تحكّم زعامات قبلية في مصير الوقود وتدفقاته، واستخدامه كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

وقال "الشميري" إنه في ظل هذا المشهد المعقّد، تغيب الدولة المركزية، أو تُغيّب نفسها، ولم تصدر أي خطة إنقاذ، ولم يُفعّل أي دور رقابي حقيقي، ولم تُشكّل لجنة أزمة، ولم يُحاسَب أي مسؤول عن هذا الانهيار المالي غير المسبوق، كل طرف يتصرف وكأن الأمر لا يعنيه، بينما المواطن وحده يُلقى في الهاوية.

وأردف: يُصنع الفساد في المكاتب، وتُنهب الموارد باسم "الحق القبلي" أو "الاستحقاق السياسي"، وتُمنح الامتيازات لمن يملك السلاح أو الولاء، لا لمن يبني مؤسسة أو يقدم خدمة، وفي الوقت الذي تطبع فيه أوراق نقدية بالجملة في صنعاء من قبل المليشيا الحوثية، لا أحد يجرؤ على الحديث عن مستقبل الاقتصاد، أو عن كيفية حماية الناس من المجاعة القادمة.

وأوضح، أن المواطن اليمني لا يطالب بالرفاهية، بل فقط بالحد الأدنى من الحياة: كهرباء لا تنقطع، سعر صرف لا يتقلب كل صباح، وقود لا يُحتكر، راتب لا يُؤجل، وخبز لا يرتفع ثمنه كل أسبوع.

وأشار إلى أنه في هذا السياق، يبرز بن حبريش كأحد أبرز رموز النفوذ المحلي الذي يتزعم ما يسمى بـ"الهبة الحضرمية"، ويتصرف كما لو كان دولة داخل الدولة.

وأوضح أنه يستحوذ على موارد الديزل، ويوزّعها وفق حسابات الولاء، ويعطل الكهرباء في بعض المناطق بينما تُستخدم العائدات في تشكيل كيانات مسلحة تابعة له خارجة عن سيطرة الحكومة في تكرار واضح لنموذج "أمراء الحرب"، حيث تُختزل الدولة في شخص، ويتحوّل النفط إلى سلاح تفاوضي.

ويصفه مراقبون بأنه "أمير حرب بثوب زعيم قبلي"، يزاحم الدولة في مواردها، ويستثمر الأزمة لا لحلها، بل لتعميقها وتوسيع دائرة نفوذه.