كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت مصر "الدعاية المغرضة" الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات، والتي تستهدف تشويه دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، واتهامها بالمشاركة في حصار قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي اليوم الخميس، أن هذه الاتهامات "واهية وغير مبررة"، وتشكل تزييفًا للحقائق، موضحة أن مصر كانت وما زالت في مقدمة الدول التي تعمل على رفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات، إضافة إلى جهودها المستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتشكيك في نواياها أو مساعيها الإنسانية، مؤكدة أن تلك الاتهامات تهدف إلى زعزعة ثقة الرأي العام العربي والدولي بمواقف مصر الثابتة، ومحاولة خلق حالة من الفرقة والخلاف في الصف الفلسطيني.

وفي هذا السياق، شددت مصر على أنها لن تتوانى عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن مصر ستواصل التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنفيذ وقف إطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأجواء لاستئناف مفاوضات الحل الشامل.