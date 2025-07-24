وكالات

تداول عدد من عناصر جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر أنباءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإعادة توقيف الأمن السوري للقيادي الإخواني الهارب أحمد المنصور، وذلك في العاصمة السورية دمشق.

وفي حين لم تصدر السلطات السورية أي بيان رسمي بشأن الواقعة، تباكى عدد من شخصيات الجماعة، من بينهم عبد الله الشريف ومعتز مطر، عن قلقهم إزاء مصير المنصور، مؤكدين عبر حساباتهم على مواقع التواصل أنه يخضع حاليًا لتحقيقات بسبب أنشطته الإعلامية، وأنه موقوف داخل أحد مراكز الاحتجاز الأمني بدمشق. بينما ذكر آخرون أنه قيد الإقامة الجبرية في منزله.

ووفق مصادر متداولة، فإن التوقيف جاء بناءً على توجيهات من أجهزة الأمن السورية، بسبب منشورات ومقاطع فيديو بثها المنصور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تتضمن مواقف مناهضة للحكومة المصرية، إلى جانب تحريضه على أنشطة معارضة، من بينها الدعوة للهجوم على معبر رفح الحدودي.

ومنذ فترة طويلة، ينشر المنصور خطابًا محرضا على مصر من داخل سوريا، وهو ما أثار انتقادات قوية من السلطات السورية التي تتبع سياسة حازمة تجاه أي نشاطات قد تُزعزع استقرار علاقاتها الإقليمية، وخاصة في ظل التغييرات والتحالفات الجديدة التي تعيد سوريا ترتيب أولوياتها السياسية وعلاقاتها مع الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد المنصور هو إرهابي هارب من مصر منذ سنوات، واستقر في سوريا وقاتل بجانب هيئة تحرير الشام، وتم اعتقاله في يناير الماضي وتم الإفراج عنه بعد ذلك ليستمر في الهجوم على الدولة المصرية والتحريض عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.