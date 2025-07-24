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الاتحاد الأوروبي محذّرًا إسرائيل: الوضع بغزة خطير وكل الخيارات على الطاولة

03:05 م الخميس 24 يوليه 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن الوضع في قطاع غزة خطير وكل الخيارات على الطاولة إذا لم تف إسرائيل بوعودها.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي في رسالة وقّعوها، بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وأشار النواب الأوروبيون، إلى أن أطفال غزة يموتون جوعا والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل، مطالبين باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لبحث إجراءات ضد إسرائيل.

ودعا البرلمانيون الأوروبيون، إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مضيفين في رسالتهم: "نقترح فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها".

وأكد النواب الأوروبيون، على أن التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة، مشددين على الحاجة العاجلة للتحرك عدم ترك الفلسطينيين في القطاع للجوع والقتل.

وأضاف البرلمانيون الأوروبيون: "لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة".

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الاتحاد الأوروبي إسرائيل غزة تجويع غزة
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