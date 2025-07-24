الاتحاد الأوروبي يندد بالتدخلات العسكرية الخارجية في سوريا

وكالات

أدان الاتحاد الأوروبي في بيان، أعمال العنف الدامية ومقتل المئات في جنوب سوريا.

وطالب الاتحاد الأوروبي، بإجراء تحقيق فوري وشفاف في هجمات استهدفت مدنيين على يد جماعات مسلحة جنوبي سوريا، داعيا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي ووقف فوري لجميع أعمال العنف.

كذلك، ندد الاتحاد الأوروبي بالتدخلات العسكرية الأجنبية والمحاولات الأحادية لزعزعة استقرار سوريا، داعيا إلى انتقال سلمي شامل بقيادة سورية يضمن حقوق جميع المواطنين السوريين.

وشدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة نزع السلاح وإعادة هيكلة القوات الأمنية في سوريا وفق المعايير الدولية، مضيفا "نحث جميع الأطراف الخارجية على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها".