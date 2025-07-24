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"إذا فشلت المفاوضات".. أوروبا تستعد للرد على رسوم ترامب الجمركية

01:54 م الخميس 24 يوليه 2025

دونالد ترامب

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بروكسل - (د ب أ)


قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن التكتل وافق على مقترح طرحته المفوضية الأوروبية لفرض رسوم استيراد محتملة على السلع التي يبلغ إجمالي حجمها التجاري 93 مليار يورو (4ر109 مليار دولار) في حال فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة.


وتشمل الإجراءات قائمة تم الاتفاق عليها بالفعل بالسلع المستهدفة تقدر بقيمة 21 مليار يورو وقائمة جديدة تضم سلعا إضافية بقيمة 72 مليار يورو.


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أنه سوف يفرض رسوما نسبتها 30 % على الواردات من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.


ورغم الموافقة على التدابير المضادة المحتملة، لايزال التكتل يأمل في أنه سوف يجد حلا تفاوضيا في النزاع التجاري مع واشنطن.


وقال ترامب أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الرسوم على السلع الأوروبية في حال فتح الاتحاد الأوروبي أسواقه أكثر أمام الشركات الأمريكية.


وقال ترامب في فعالية تركز على الذكاء الاصطناعي "إذا ما وافقوا على فتح الاتحاد أمام الشركات الأمريكية سوف نسمح لهم حينها بدفع رسوم أقل".



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