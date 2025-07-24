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60 نائبًا بالبرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات عاجلة على إسرائيل

12:50 م الخميس 24 يوليه 2025

البرلمان الأوروبي

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وكالات

طالب 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي في رسالة وقّعوها، الخميس، بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وأشار النواب الأوروبيون، إلى أن أطفال غزة يموتون جوعا والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل، مطالبين باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لبحث إجراءات ضد إسرائيل.

ودعا البرلمانيون الأوروبيون، إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مضيفين في رسالتهم: "نقترح فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها".

وأكد النواب الأوروبيون، على أن التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة، مشددين على الحاجة العاجلة للتحرك عدم ترك الفلسطينيين في القطاع للجوع والقتل.

وأضاف البرلمانيون الأوروبيون: "لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة".

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البرلمان الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل غزة
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