أوكسفام: ارتفاع نسبة الأمراض المنقولة من مياه الشرب في غزة إلى 150%

وكالات

قالت منظمة أوكسفام في بيان، الخميس، إن الأمراض تنتشر في قطاع غزة بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات بشكل متعمد.

وأشارت أوكسفام، إلى ارتفاع نسبة الأمراض المنقولة بين سكان غزة عن طريق المياه لنحو 150%.

وحذرت المنظمة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة تنتشر في جميع أنحاء القطاع منذ فترة طويلة، مما تسبب في وفاة العديد من المدنيين جوعا.

وفي بيان، أكدت المنظمة أنها تواصل دق ناقوس الخطر بشأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وسط غياب استجابة كافية لصرخات الاستغاثة المتواصلة، ما يدفع العاملين في المجال الإنساني إلى الشعور باليأس أكثر فأكثر.

وأوضحت أوكسفام أن سكان غزة يواجهون أزمات خطيرة، أبرزها نقص التغذية السليمة وتلوث مياه الشرب، مما يزيد من معاناة الأهالي الذين يعيشون في ظروف إنسانية وصفتها بالمروعة وغير المسبوقة.