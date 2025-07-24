كندا: القتل المستمر للفلسطينيين السّاعين للحصول على الغذاء غير مقبول

وكالات

قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، الخميس، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد موظفي ومرافق منظمة الصحة العالمية وقوافل برنامج الغذاء العالمي غير مقبولة.

وأكدت الخارجية الكندية، على أن القتل المستمر للفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الغذاء والماء الضروريين أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن الجوع بغزة وصل مستويات كارثية والعديد من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال لقوا حتفهم جوعا.

ودعت الخارجية الكندية، إلى استئناف فوري للمساعدات التي تقودها الأمم المتحدة على نطاق واسع، مشددة على أن وقف إطلاق النار ضروري الآن داعية حماس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، الخميس، وفاة 115 شخصا بسبب المجاعة وسوء التغذية في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء في القطاع.

وأكد الإعلام الحكومي بغزة، أن المجاعة تتفاقم في القطاع، محذرا من روايات زائفة حول دخول المساعدات.

وطالب الإعلام الحكومي بغزة، العالم بكسر الحصار فورا وإدخال حليب الأطفال والمساعدات لنحو 2.4 مليون محاصر.

وأعربت اللجنة الدولية للإنقاذ، عن فزعها إزاء التقارير عن وفاة الأطفال والرضع جوعا في قطاع غزة، مؤكدة أن ما تشهده غزة أزمة جوع من صنع الإنسان مدفوعة بقيود صارمة وحصار شبه كامل على المساعدات.

وشددت اللجنة الدولية للإنقاذ، على ضرورة إدخال الغذاء والمياه والوقود لأكثر من مليوني شخص في حاجة ماسة إليها بقطاع غزة.