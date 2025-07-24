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تايلاند تعلن مقتل وإصابة 23 شخصًا جراء الاشتباكات مع كمبوديا

12:00 م الخميس 24 يوليه 2025

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بانكوك - (أ ب)

تبادلت تايلاند وكمبوديا إطلاق النار على الحدود، اليوم الخميس، في تصعيد حاد للنزاع بينهما، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل وإصابة 14 آخرين في ثلاث محافظات حدودية.

وقال الجيش التايلاندي إن معظم الضحايا سقطوا في مقاطعة سي سا كيت، حيث لقي ستة أشخاص حتفهم إثر إطلاق نار على محطة وقود.

وشهدت العلاقات بين الدولتين الجارتين في جنوب شرق آسيا تدهورا حادا منذ مواجهة مسلحة في مايو الماضي أسفرت عن مقتل جندي كمبودي، وساهمت المشاعر القومية المتصاعدة في كلا البلدين في تأجيج التوترات.

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تايلاند الاشتباكات كمبوديا إطلاق النار الجيش التايلاندي
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