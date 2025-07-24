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الحكومة بغزة: 115 وفاة بسبب التجويع وسوء التغذية

11:21 ص الخميس 24 يوليو 2025

المجاعة في غزة

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وكالات

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، الخميس، وفاة 115 شخصا بسبب المجاعة وسوء التغذية في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء في القطاع.

وأكد الإعلام الحكومي بغزة، أن المجاعة تتفاقم في القطاع، محذرا من روايات زائفة حول دخول المساعدات.

وطالب الإعلام الحكومي بغزة، العالم بكسر الحصار فورا وإدخال حليب الأطفال والمساعدات لنحو 2.4 مليون محاصر.

وأعربت اللجنة الدولية للإنقاذ، عن فزعها إزاء التقارير عن وفاة الأطفال والرضع جوعا في قطاع غزة، مؤكدة أن ما تشهده غزة أزمة جوع من صنع الإنسان مدفوعة بقيود صارمة وحصار شبه كامل على المساعدات.

وشددت اللجنة الدولية للإنقاذ، على ضرورة إدخال الغذاء والمياه والوقود لأكثر من مليوني شخص في حاجة ماسة إليها بقطاع غزة.

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غزة تجويع غزة سوء التغذية
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