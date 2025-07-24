إسرائيل: وحدات خاصة تشارك في البحث عن منفذ عملية الدهس

وكالات

أعلن المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس وسط إسرائيل وفرار المنفذ، واصفا الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى أنها أوامر بتفعيل وحدات الطوارئ في البلدات والمدن القريبة من موقع عملية الدهس في كفار يونا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وحدات خاصة إسرائيلية تشارك في البحث عن منفذ عملية الدهس في كفار يونا وسط البلاد.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن فرقة الضفة الغربية تنصب حواجز في محاولة للقبض على سائق يشتبه في تنفيذه عملية دهس في كفار يونا.

وفي وقت باكر من اليوم، قال الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، إن عددا من المستوطنين أُصيبوا في حادث دهس في بلدة كفار يونا وسط إسرائيل.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن عدد المصابين في الحادث بلغ 9 أشخاص في كفر يونا وسط إسرائيل، بينهم 6 جروحهم متوسطة و3 طفيفة.

وأوضحت القناة العبرية، أن تقديرات الشرطة الإسرائيلية بأن ما وقع في كفار يونا هو عملية دهس متعمدة، مشيرة إلى أنه تم إرسال طائرة مروحية تابعة للشرطة للمساعدة في العثور على السيارة التي فرت من مكان الحادث.

وأفادت تقارير إعلامية، بأنه تم الدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه طولكرم لملاحقة منفذ عملية الدهس في كفار يونا وسط إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن المصابين في عملية الدهس وسط إسرائيل هم جنود كانوا في محطة الحافلات بكفار يونا.