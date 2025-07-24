روسيا: تقارير أولية تفيد بمصرع جميع ركّاب الطائرة المنكوبة

وكالات

قالت وكالة أنباء "تاس" نقلا عن خدمات الطوارئ الروسية، الخميس، إن تقارير أولية تشير إلى مقتل جميع الركاب على متن الطائرة "أن 24" التي تحطمت في منطقة آمور.

ووفقا لتقارير أولية، لقي جميع الركاب مصرعهم في حادث التحطم، موضحة أن مروحيات الإنقاذ لم تتمكن حتى الآن من الهبوط في موقع الحادث نظرا لوعورتها ووقوعها أعلى منحدر جبلي، فضلا عن الحريق الناتج عن تحطم الطائرة.

وقبل وقت قليل، أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية، العثور على حطام طائرة على متنها 50 شخصا اختفت بشرق روسيا.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية، أفادت بفقدان الاتصال مع طائرة ركاب أن-24 بمقاطعة آمور شرقي البلاد وإرسال فرق البحث والإنقاذ.

وأشار حاكم مقاطعة آمور الروسية، إلى أن 43 راكبا و6 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة المفقودة.

ووفقا لخدمة الطوارئ في المنطقة، توجه فرق الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي بإقليم أمور للبحث عن طائرة مفقودة، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأشار مصدر لوكالة "تاس" إلى أن طائرة تابعة لشركة أنجارا من طراز أن-24 فقدت الاتصال بنقطة المراقبة على مسافة قصيرة من مطار تيندا، وكان على متنها 40 راكبا، بينهم طفلان، و6 من أفراد الطاقم