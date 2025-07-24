إعلان

روسيا: العثور على حطام طائرة تقل 50 راكبًا بعد اختفائها شرق البلاد

10:05 ص الخميس 24 يوليه 2025

روسيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية، العثور على حطام طائرة على متنها 50 شخصا اختفت بشرق روسيا.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية، أفادت بفقدان الاتصال مع طائرة ركاب أن-24 بمقاطعة آمور شرقي البلاد وإرسال فرق البحث والإنقاذ.

وأشار حاكم مقاطعة آمور الروسية، إلى أن 43 راكبا و6 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة المفقودة.

ووفقا لخدمة الطوارئ في المنطقة، توجه فرق الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي بإقليم أمور للبحث عن طائرة مفقودة، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأشار مصدر لوكالة "تاس" إلى أن طائرة تابعة لشركة أنجارا من طراز أن-24 فقدت الاتصال بنقطة المراقبة على مسافة قصيرة من مطار تيندا، وكان على متنها 40 راكبا، بينهم طفلان، و6 من أفراد الطاقم.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا حطام طائرة وزارة الطوارئ الروسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان