إعلان

بعد تجدد الاشتباكات بين البلدين.. تايلاند تدعو رعاياها لمغادرة كمبوديا

09:46 ص الخميس 24 يوليه 2025

تايلاند

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، الخميس، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في تايلاند جراء قصف من كمبوديا إثر اشتباكات بين جيشي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن تايلاند دعت رعاياها في كمبوديا لمغادرة البلاد عقب اشتباك بين جيشي البلدين.

وأعلن الجيش التايلاندي تنفيذ غارات جوية على أهداف برية في كمبوديا.

في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية أن الجيش التايلاندي استخدم طائرات نفاثة لقصف طريق قرب معبد برياه فيهير التاريخي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونجسيري، أن ثلاثة مدنيين، بينهم طفل عمره خمس سنوات، أصيبوا بجروح بالغة جراء إطلاق نار كمبودي على منطقة سكنية في مقاطعة سورين التايلاندية.

وأشار سوراسانت إلى استمرار الاشتباكات في 6 مناطق على الأقل على الحدود.

اندلع أول اشتباك صباح الخميس بالقرب من معبد تا موين توم على الحدود بين مقاطعة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينشي الكمبودية.

واتهمت كل من تايلاند وكمبوديا الأخرى ببدء إطلاق النار.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تايلاند الجيش التايلاندي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)