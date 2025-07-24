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نائبة أمريكية: مؤسسة "غزة الإنسانية" مجرد خدعة

09:45 ص الخميس 24 يوليو 2025

مجلس النواب الأمريكي

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وكالات

قالت النائبة بمجلس النواب الأمريكي ديليا راميريز، الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم التجويع سلاح حرب وقطع الغذاء والدواء عن أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكدت راميريز، أنه يجب على إسرائيل رفع الحصار عن المساعدات، موضحة أن "مؤسسة غزة الإنسانية" مجرد خدعة ويجب أن تتوقف الهجمات على منتظري المساعدات وأن تنتهي هذه الفظائع.

وأشارت وزارة الخارجية الكندية، إلى أن الجوع في غزة وصل لمستويات كارثية، داعية لاستئناف فوري لدخول المساعدات بإشراف الأمم المتحدة.

وشددت الخارجية الكندية، على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد موظفي الصحة العالمية ومرافقها وقوافل المساعدات وقتل الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء أمر غير مقبول.



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مجلس النواب الأمريكي غزة نائبة أمريكية
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