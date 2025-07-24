تايلاند تعلن مقتل مدني واحد وسط اشتباكات جديدة مع كمبوديا

بانكوك - (أ ب)

أعلنت تايلاند مقتل مدني واحد على الأقل جراء اشتباكات جديدة اندلعت اليوم الخميس في عدة مناطق حدودية متنازع عليها مع كمبوديا، وذلك بعدما خفضت الدولتان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في ظل تصعيد متسارع للنزاع بينهما.

وأعلن الجيش التايلاندي أنه شن هجمات جوية على أهداف برية في كمبوديا.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن الجيش التايلاندي استخدم طائرات نفاثة لإسقاط قنابل على طريق بالقرب من معبد برياه فيهير القديم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونجسيري، إن ثلاثة مدنيين آخرين، من بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، أصيبوا بجروح خطيرة بعدما أطلقت كمبوديا النيران على منطقة سكنية في مقاطعة سورين التايلاندية.

وأضاف سوراسانت أن الاشتباكات مستمرة في ست مناطق على الأقل على طول الحدود.

ووقع أول اشتباك صباح اليوم الخميس في منطقة بالقرب من معبد تا موين توم القديم على طول الحدود بين مقاطعة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينشي الكمبودية.

وتبادلت كل من تايلاند وكمبوديا الاتهامات حول من فتح النار أولا.





