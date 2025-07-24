الطوارئ الروسية: فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 46 شخصا



وكالات

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور، وعلى متنها 46 شخصا.

ووفقا لخدمة الطوارئ في المنطقة انطلق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في منطقة أمور للبحث عن الطائرة المفقودة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مصدر لوكالة "تاس"، إن طائرة شركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا، إذ كان على متنها 40 راكبًا، بينهم طفلان، و6 من أفراد الطاقم.