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روسيا تعلن تدمير 39 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

08:16 ص الخميس 24 يوليه 2025

طائرة مسيرة أوكرانية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تصدت ودمرت الليلة الماضية، عشرات المسيرات الجوية المعادية.

أشارت الوزارة إلى أنه تم في الليلة الماضية، تدمير 39 مسيرة أوكرانية فوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف وفوق أراضي إقليم كراسنودار.

قالت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:40 بتوقيت موسكو يوم 23 يوليو حتى الساعة 01:40 بتوقيت موسكو يوم 24 يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 39 مسيرة جوية أوكرانية من نوع الطائرات: 21 قطعة فوق البحر الأسود، و11 قطعة فوق بحر آزوف، و7 قطع فوق أراضي إقليم كراسنودار".

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي بالقصف من مختلف أنواع الأسلحة، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، وفقا لروسيا اليوم.

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